Acidente destrói baú de caminhão e espalha carga na pista

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, foi um acidente de trânsito sem vítima, do tipo colisão lateral, envolvendo dois caminhões.

Ambos os veículos transitavam no sentido Tarabai–Presidente Prudente, quando no km 466,600 o caminhão com placas de Maringá (PR) colidiu lateralmente contra o semirreboque, com identificações de Santa Helena (GO), que era tracionado pelo caminhão com emplacamento de Uberlândia(MG).