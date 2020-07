Mulher morre após cair de moto e ser atropelada e arrastada por mais de 30 metros na SP-294

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em decorrência de um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (26), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, no trecho entre Osvaldo Cruz e Inúbia Paulista.

Segundo informações colhidas no local do acidente, uma motocicleta ocupada pelo condutor, um homem, de 27 anos, morador em Birigui e uma passageira, mulher de 30 anos, também, moradora em Birigui, seguia sentido Osvaldo Cruz a Inúbia Paulista, quando no km 569,800, perdeu o controle da direção, tombou sobre a pista de rolamento.

A passageira da moto, Francielen da Silva, com o impacto, acabou caindo sobre a pista, momento em que um veículo Vectra, que seguia sentido contrário, atropelou a passageira, que foi arrastada por cerca de 30 metros. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O motociclista foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, consciente, com várias escoriações nos membros superiores e inferiores.

Realizado teste de etilômetro no condutor do automóvel e nada constou, porém, no condutor da moto, além de ser inabilitado, constou 0,21 mg/l álcool por litro de ar alveolar, sendo assim, foi elaborado o Autos de Infrações pertinentes.

Atenderam a ocorrência policiais da 2ª Companhia do Policiamento Rodoviário de Presidente Prudente, o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz e uma equipe da concessionária que administra a rodovia.