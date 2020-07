Com investimentos de mais de R$ 750,5 mil, UniFAI adquire dez ventiladores mecânicos para a UTI da Santa Casa

Num investimento de aproximadamente R$ 750,5 mil, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) adquiriu dez aparelhos de ventilação mecânica, conhecidos popularmente como respiradores, para uso na Santa Casa local.

Entre as aquisições estão oito aparelhos da marca alemã Dräger, modelo Savina 300 Select, cujo valor unitário alcança a casa dos R$ 64.988, e dois do modelo Evita V300, que custa cerca de R$ 115,3 mil cada. Essa empresa é internacionalmente reconhecida pela qualidade de seus produtos, que representam tecnologia de ponta.

Segundo informações da fornecedora, os aparelhos Dräger Savina 300 Select “combinam a independência e a potência de um sistema de ventilação acionado por turbina com modos sofisticados de ventilação. Sua ampla variedade de recursos e acessórios suporta uma variedade de pacientes, desde bebês (a partir de cinco quilos de peso corporal) a adultos. A grande tela de toque colorida e o sistema operacional intuitivo que se concentra nos recursos de alta classe estabelecidos tornam a configuração e a operação muito simples”.

Já os aparelhos de ventilação UTI e monitoramento respiratório Dräger Evita V300 “são equipamentos versáteis e escaláveis que oferecem ventilação de alta performance”.

Os equipamentos foram instalados na Santa Casa no início do mês e passaram pelos testes de funcionamento a contento. Com isso, o número de ventiladores mecânicos e de monitoramento respiratório da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital local saltou para 19.

“Além de Adamantina, somente o Hospital do Câncer de Presidente Prudente tem equipamentos como esse. Nem mesmo o Hospital Regional de Prudente, que é referência regional em saúde, tem esse tipo de aparelho. Isso significa que os investimentos da UniFAI no sistema de saúde municipal, por meio dessa parceria com a Prefeitura, representam um avanço na qualidade técnica dos atendimentos e do ensino médico na cidade”, destacou o reitor da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

Como lembrou o reitor, além de ampliar a capacidade de atendimento à população, os investimentos permitem alavancar a qualidade do ensino prático aos alunos dos cursos da área da Saúde da Instituição, especialmente Medicina, que tem como fase obrigatória de uma de suas disciplinas do Internato a atividade em UTI.

Moção de aplausos

Em razão desse e de outros investimentos, a Câmara Municipal de Adamantina concedeu à UniFAI, na pessoa do reitor Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, uma Moção de Congratulações e Aplausos no último dia 6 de julho.

O documento é assinado pelos vereadores Aguinaldo Pires Galvão (DEM), Maria de Lourdes Santos Gil (DEM), Eduardo Rodrigues Fiorillo (DEM) e João Davoli (PV).

“Dentre os investimentos realizados, destacamos os R$ 900 mil para incrementar a infraestrutura física, investimentos de mais de R$ 2 milhões para compra de equipamentos a fim de aparelhar a Instituição com tecnologia de ponta, bem como mais de R$ 300 mil para cobrir estágios de alunos na área de saúde em Pronto-Socorro e Internato aos alunos de Medicina”, constou o documento.

“Esse reconhecimento do Poder Legislativo por meio da Moção de Congratulações e Aplausos indica que estamos no caminho certo. Nós estamos executando e dando continuidade ao projeto que envolve a boa qualidade dos estágios de ensino, iniciado desde 2014 e com a parceria da Prefeitura. Para nós é uma honra ver tudo isso acontecer”, concluiu o reitor.