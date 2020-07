Após passeio de moto, Bolsonaro promete isentar motociclistas de pedágio

Após passeio de moto pela capital federal, o presidente Jair Bolsonaro prometeu a um grupo apoiadores que contratos futuros de concessões de rodovias não irão cobrar pedágio de motociclistas. O presidente disse já ter dado essa diretriz ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

“Já falei com o Tarcísio para em novos contratos isentarem motociclistas”, afirmou, ao retornar ao Palácio da Alvorada. Um dos apoiadores presentes havia dito que “cobrar pedágio de motociclistas é um escárnio”.

Depois de anunciar no Twitter que testou negativo para o coronavírus em seu novo exame, Bolsonaro deixou o isolamento de 15 dias e saiu de moto para ir à loja onde comprou o veículo em novembro do ano passado. Após a revisão na moto, ele ainda visitou a deputada Bia Kicis (PSL-DF), que foi destituída por ele da função de vice-líder do governo no Congresso nesta semana