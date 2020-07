Vice do COI defende edição dos Jogos simples e segura

O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o australiano John Coates, afirmou que Tóquio deve realizar uma edição dos Jogos Olímpicos simplificada no próximo ano, com a saúde e a segurança dos atletas como o ponto mais importante no planejamento.

Coates chefia a Comissão de Coordenação do COI para os Jogos de Tóquio, que foram adiados para 2021 por causa da pandemia global do novo coronavírus (covid-19).

“A boa notícia é que todas as 42 instalações dos Jogos (…) foram resseguradas. O cronograma da competição é o mesmo”, escreveu o vice-presidente do COI no Daily Telegraph, de Sydney, nesta sexta-feira (24), um dia após o início da contagem regressiva de um ano para a cerimônia de abertura do megaevento.

“Porém, precisamos reduzir o impacto do custo do adiamento e simplificar os Jogos para garantir que eles possam ser organizados de maneira eficiente, segura e sustentável neste novo contexto”, declarou.

“Com um ano pela frente, não há uma imagem clara de qual será a forma dos Jogos simplificados. A situação com a covid-19, tanto nacional quanto internacional, está mudando constantemente”, afirmou o australiano.

Segundo Coates, implementar medidas de enfrentamento ao coronavírus não é tarefa fácil, mas o dirigente saudou o compromisso de realizá-las em alto nível do governo japonês, do governo regional de Tóquio e do comitê organizador dos Jogos.

“O COI e nossos parceiros japoneses (…) fazem tudo ao seu alcance para garantir que não apenas que os Jogos sigam em frente no próximo ano, mas que os atletas permaneçam em primeiro lugar em todo o nosso planejamento”, encerrou.