Novo teste para Covid-19 promete resultado em até 30 segundos

Uma equipe de cientistas da Índia e Israel trabalham em parceria no desenvolvimento de um kit de testagem para a Covid-19 que promete trazer o resultado em apenas 30 segundos. De acordo com o jornal Times of India, a tecnologia utilizada é semelhante à lógica de um bafômetro.

Ainda segundo a publicação , o protótipo do teste já está em fase de avaliação na Índia. Para aplicar o teste, um profissinal de saúde é necessário na condição, que envolve a coleta de ar das narinas da pessoa que será testada.

Caso aprovado, o teste deve ser produzido em larga escala na Índia , ajudando no combate à pandemia no país que atualmente é o terceiro com mais casos, atrás apenas dos EUA e Brasil.