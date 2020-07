Caminhão capota ao tentar ultrapassagem na rodovia

Um caminhão de carga leve, com placas de Ourinhos (SP), capotou na tarde da última terça-feira, dia 21, por volta das 17h10, na Rodovia Manílio Gobbi, próximo ao Requint’s Motel. O acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem.

O caminhão seguia no sentido Paraguaçu-Assis, quando, ao tentar ultrapassar um caminhão basculante, com placas de Nhandeara (SP), colidiu contra o veículo, perdeu o controle da direção e capotou. Ele parou após o acostamento, com as rodas viradas para cima. Já o caminhão basculante também perdeu o controle da direção e saiu da pista.

O motorista do veículo de carga leve sofreu algumas escoriações e precisou ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro. Já os outros envolvidos no acidente não sofreram ferimentos.