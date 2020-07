ARTIGO: A PROVÍNCIA NO CENÁRIO DO TUDO AO MESMO TEMPO DO TEMPO…

“Vou-lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele realiza-se todos os dias.” (Albert Camus)

Sérgio Barbosa (*)

O cenário em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização ´da PANDEMIA continua de mal a pior, ainda, na região OESTE do estado, também, acompanha os índices negativos relacionados com o COVID-19…

O mercado nas áreas de produção, serviços e outros, continuam em ESTADO DE ALERTA frente aos desencontros patrocinados pelas inúmeras restrições quanto ao funcionamento disto ou daquilo, bem como, sem mais e sem menos…

Pode-se afirmar que a PREVENÇÃO continua sendo o MELHOR REMÉDIO pra tudo e todos/as neste contexto mais do que complicado para a comunidade provinciana…

Todavia, de acordo com os números divulgados pela mídia local e regional nestes ocasos quanto ao avanço da PANDEMIA, pode-se registrar que as CAMPANHAS promovidas pelos poder público não estão conseguindo dar conta do recado e ponto quase final…

Assim, a CONSCIENTIZAÇÃO deve ser o fator principal em todas as áreas nas quais a comunidade circula por causa disto ou daquilo, entretanto, as MENTES BOVINAS continuam seguindo o BERRANTE tocado pelo COISO com suas COISAS…

As contradições são muitas quanto aos processos midiáticos e mediados quase sempre pela proliferação dos denominados FAKE NEWS, desta forma, a DESINFORMAÇÃO acaba proporcionando inúmeras dificuldades para todos os lados de um mesmo lado…

Outra COISA deste COISO está relacionada com o famoso SENSO COMUM do dito cujo sobre tais desencontros relacionados com os problemas causados pelo COVID-19 nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Pra complicar mais o contexto tupiniquim com reflexos na PROVÍNCIA, existem os compromissos mediados pelo MERCADO e determinados pelos interesses meramente ECONÔMICOS da maioria dos/as Empresários/as…

Também, a realização das ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO neste cenário um tanto quanto complicado para todos/as os/as LEITORES/AS, entretanto, daqui pra frente tudo pode acontecer em nome dos FALSOS PROFETAS PROVINCIANOS…

A realidade continua CRUEL em todos os sentidos e em todas as áreas do MERCADO neste NOVO TEMPO NOVO, haja vista o contexto relacionado com a PANDEMIA, assim, pode-se registrar que a PROVÍNCIA continua na mesmice de sempre e patinando nas suas contradições patrocinadas pelas TROCAS NADA SIMBÓLICAS do PODER pelo PODER em busca do PODER…

QUEM SOBREVIVER VAI ESCOLHER…

_____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.