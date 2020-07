Primeira Turma de Jornalismo da UNIFAI comemora 15 anos hoje

Nesta data, 23 de julho, os diplomados/as da primeira turma do Curso de Jornalismo da UNIFAI estão comemorando 15 anos de estrada, portanto, A CÉSAR É O QUE DE CÉSAR…

Pode-se registrar que foram quatro anos entre agosto de 2.001 e junho de 2.005 que estes discentes com apoio do corpo docente, bem como, Direção Geral da FAI e equipe, ofereceram atividades acadêmicas nas áreas do Ensino e da Pesquisa para os/as acadêmicos/as…





No início eram muitos, porém, como sempre, os/as vencedores/as concluíram o curso de Jornalismo de acordo com as exigências pedagógicas, desta forma, GIULIANO, RACHEL, ADRIANA, MAURÍCIO, RICARDO, SÉRGIO, CLAÚDIO e HEVELIN foram os/as que superaram todos os desafios nestes quatro longos anos de Curso…

Tais considerações são necessárias para que a memória possa continuar vigente neste tempo novo tempo, ainda, buscando estar em conexão com a realidade do mercado em tempo de pós-globalização midiática…





Faz alguns anos que o Curso de JORNALISMO não é oferecido nos vestibulares da instituição, porém nos anos em que marcou presença na grade de cursos da UNIFAI tornou-se uma referência nas atividades desenvolvidas pelos/as discentes e docentes…

Também, cada época tem as suas características quanto aos fatos e outros desencontros que ocorreram naquele outro tempo do tempo. Todavia, para o JORNALISTA deste novo tempo novo faz-se necessário estar em sintonia com o passado para um olhar sobre o presente na perspectiva do futuro…





Os/as diplomados/as pela TURMA DE 2.005 (julho) estão desenvolvendo atividades diversas no mercado jornalístico, bem como em outras áreas afins aos processos midiáticos…

Entretanto, todas as possibilidades que foram oferecidas para os/as discentes no período, bem como de acordo com as limitações quanto à estrutura de laboratórios foram supridas pela qualificação acadêmica e experiência profissional dos/as docentes envolvidos/as nos Projetos Acadêmico e Pedagógico…





As recordações são muitas deste período para todos os lados, haja vista que a criatividade sempre esteve presente nestes anos do Curso de JORNALISMO da FAI/UNIFAI…

AVE CURSO DE JORNALISMO!