Polícias e bombeiros resgatam onça-parda provável vítima de atropelamento

A Polícia Militar Rodoviária recebeu informações de que no km 669,800 havia um animal silvestre atropelado. Uma equipe foi ao local e se deparou com um felino de grande porte às margens da rodovia.

Com cuidado, ao se aproximarem, os policiais perceberam que tratava-se de uma onça-parda (Puma concolor). Com o auxílio da Equipe de Inspetores da Concessionária Eixo-SP, o animal foi imobilizado com um cambão.

Após conter o felino, a equipe do policiamento rodoviário constatou ser uma onça-parda adulta, fêmea, pesando aproximadamente 75 quilos, com lesões que indicavam um atropelamento, porém, nenhum veículo foi identificado no local.

Foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros e, apesar de o animal estar agressivo, foi contido em uma gaiola.