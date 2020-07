Mauro Bragato pede estadualização de vicinais

O deputado Mauro Bragato enviou ofício ao secretário de transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano, solicitando agilidade nos estudos para que diversas vicinais sejam estadualizadas, tendo em vista que as referidas estradas encontram-se danificadas devido à ação do tempo, bem como ao aumento do fluxo de veículos e principalmente as dificuldades financeiras que os municípios têm em mantê-las em boas condições.

Veja a lista das vicinais:

➢ Vicinal que liga Presidente Prudente ao distrito de Ameliópolis;

➢ Vicinal que liga Florida Paulista ao Rio do peixe;

➢ Vicinal que liga Presidente Epitácio (SP-270) a Panorama (SP-294), passando pelo distrito do Campinal;

➢ Vicinal que liga Santo Anastácio (SP-270) a Mirante do Paranapanema (SP-272), beneficiando o distrito de Costa Machado;

➢ Vicinal ligando Santo Anastácio (SP-270) a Ribeirão dos Índios;

➢ Vicinal que liga Presidente Bernardes (SP-270) a Emilianópolis;

➢ Vicinal que faz a ligação entre Sandovalina (SP-425) a Teodoro Sampaio (SP-563, rodovia Euclides Figueiredo);

➢ Vicinal ligando Salmourão (SP-294) à rodovia Marechal Rondon (SP-300), passando por Rubiácea;

➢ Vicinal que liga Lucélia (SP-294) a Pracinha;

➢ Vicinal que liga Adamantina (SP-294) a Valparaíso;

➢ Vicinal ligando Pacaembu (SP-294) a Mirandópolis (SP-300);

➢ Vicinal que liga Quatá (SP-284) a Tupã (SP-294);

➢ vicinal que liga distrito de Cuiabá Paulista (Mirante do Paranapanema) a Marabá Paulista até Presidente Venceslau (SP-270), paralela à SP-563, rodovia Euclides Figueiredo;

➢ Vicinal que liga Presidente Epitácio (SP-270) a Teodoro Sampaio, passando pelo distrito de Planalto do Sul, localizada às margens do rio Paraná;

➢ Vicinal que liga Lucélia (SP-294) a Salto Botelho.

A estadualização é muito importante para os municípios de usuários das estradas.