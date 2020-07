Câmara aprova projeto autorizando a venda de terrenos pela Prefeitura

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei autorizando a Prefeitura de Adamantina a promover a venda de alguns imóveis de propriedade do município. De acordo com a Prefeitura, a comercialização das áreas visa captar recursos financeiros que serão reinvestidos em novos bens patrimoniais.

Trata-se do imóvel localizado na avenida Francisco Bellusci, próximo ao Almoxarifado Municipal e em frente da Igreja Comunidade Cristã de Adamantina.

O espaço, no formato de um triangulo, foi dividido em três lotes, sendo a área A, com 1.194,73 m² e avaliada em aproximadamente R$ 350 mil; área B com 620,94 m² e avaliada em cerca de R$ 185 mil; e área C, com 615, 97 m² e avaliada em aproximadamente R$ 180 mil. Outros dois imóveis também serão vendidos, localizados no Parque Universitário próximo ao campo da ACREA e Campus II da UniFAI. Trata-se de um imóvel de 3.126,16 m², avaliado em aproximadamente R$ 1,250 milhão e outro imóvel de 612,19 m², avaliado em cerca de R$ 250 mil.

Ainda a Prefeitura informou que a avaliação dos imóveis foi feita por imobiliárias da cidade e possuem certa variação nos valores, que servirão de base para a Prefeitura definir o valor que cada imóvel será comercializado por meio do processo licitatório – que ainda não tem previsão de quando será realizado.