ARTIGO: E no meio da pandemia… A revolução dos bichos!

Extra! Extra! Diretamente do País da Cloroquina! Um lugar onde o povo “acha” que mudou, mas tá tudo na mesma! Por aqui você precisa tapar os olhos, os ouvidos e a boca… Ah… e escrever “somente” aquilo que “alguns” querem…

Pois bem pessoal… Na última semana quando escrevi aqui, ali e acolá, acabei me atendo aos fatos que ocorrem na grande mídia do atual mundo da “pós-verdade”. “Alguns” daqui e dali, vieram me questionar pelo fato de escrever “sempre” contra o atual governo. Bom… Não custa falar… Mas sempre deixo claro que, não possuo ideologias partidárias… (Não pretendo participar de tamanha bagunça!) e nem sou contra ou quiçá a favor! Falo sempre deste ou daquele fato federal e/ou estadual, como sempre falei… E assim foi com Lula, Dilma, Temer e é com Bolsonaro… Não defendo e nem “boto a mão no fogo” por nenhum deles… (Não quero me queimar!)

Aos “desavisados de plantão” cabe destacar que, a ideia de tais textos se atém ao fato de “questionar”, “cobrar”, “problematizar” de forma “irônica” e com “alguns pitacos de humor” o que nos chega “pronto” pela “grande mídia” (sempre citando a referida fonte!). Pois bem… Esclarecimentos dados, vamos ao que interessa… Mais um resumo do que ocorreu por lá e por aqui!

Na última semana os “bichos” ficaram em “evidência”… George Orwell ficaria com inveja dessa atual “Revolução dos Bichos”. Por um lado, a cobra naja… Por outro, a ema… E como nas “redes antissociais” nada se perdoa, teve gente anunciando a “Cobra para Presidente e a Ema para Vice!” Vai que cola…

Por outro lado, a relação STF x Militares está meio abalada após a fala de “Gilmar, o Mendes”. Vamos aguardar os próximos episódios dessa “novela”. Não sei não… Mas acho que vem um novo “troca-troca” por aí no “Milistério da Saúde e/ou ½ Ambiente!”. Quem sabe…

E a CPMF? Volta ou não volta? Tem gente defendendo isso aí… Só uma pergunta: Em campanha vocês não eram “contra”? Ah… Mas “coitado” do brasileiro… Paga “poucos” impostos… Não é mesmo? Vamos ver: II, IOF, IPI, IRPF, IRPJ, ITR, Cide, Cofins, CPMF, CSLL, FGTS, INSS,

PIS/Pasep, ICMS, IPVA, ITCMD, IPTU, ISS, ITBI, etc… Se estiver duvidando, dê uma olhadinha lá no site do Senado. É como já tenho dito… “Estamos no mais do mesmo…”

Em meio ao “mais do mesmo”, tem uma galera aí, “das antigas” (Lula, Dilma, Moro, Temer…), que sumiu dos holofotes… Estão muito silenciosos… Eu acho que vamos ter algumas “surpresas” nos próximos dias… Ou anos… Só acho…!

Saindo de lá e vindo pra cá, nas terras de João, o Dória! E não é que o Alckmin foi indiciado em mais um desdobramento da “lava jato”. Como mencionei acima… “Não boto a mão no fogo por ninguém!” Se tem coisa errada… Que pague pelo que fez! Se não tem… Amém! É o mínimo que se espera de um agente público! (Que seja honesto!)

Já no tal “Plano SP”, tem região abrindo mais do que devia… Umas voltando, outras avançando… E assim seguimos! Porém, se por um lado temos a quarentena rolando… Cabe lembrar que alguns já nos consideram o atual epicentro da pandemia… No entanto, diante de tais fatos, ainda não consigo entender como o campeonato paulista voltará em meio a tudo isso… Mas… Voltará! Vai entender…

Por outro lado, o Reveillon e o Carnaval não acontecerão até seja criada e disponibilizada uma vacina contra o covid-19. Também… Pudera né gente! Mas… Vai saber… Pra quem tá querendo “retomar as aulas” o quanto antes… Todo cuidado é pouco! #Segueoplano

Enfim pessoal, essa foi apenas “mais uma semana”. Por lá e por aqui “sempre tem mais”! E não se esqueçam… “Quem não bica… Se trumbica!” Até a próxima!

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF