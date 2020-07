AGORA: Acidente entre caminhão canavieiro e picape na SP-294

Um acidente automobilístico envolvendo um caminhão carregado com cana e uma picape acaba de ocorrer na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

Segundo as primeiras informações obtidas pelo núcleo de jornalismo do jornal e site Folha Regional, o acidente teria ocorrido entre os municípios de Lucélia e Inúbia Paulista, no trecho em que está localizada uma balança de pesagem às margens da rodovia.

Informações iniciais dão conta de que o caminhão canavieiro teria adentrado a rodovia quando houve a colisão com a picape que trafegava no local.

Nossa reportagem entrou em contato com a Polícia Militar Rodoviária que atende este acidente e que informou que apesar dos danos materiais causados no veículo utilitário, não houve nenhum ferido grave.

Continuamos acompanhando esta ocorrência com o acréscimo de informações e atualização desta matéria a qualquer momento.