Adamantina recebe mais de R$ 700 mil em emendas parlamentares destinadas para recapeamento asfáltico

Emendas destinadas ao município são dos deputados federais Fausto Pinato e Gilberto Nascimento

Depois de executar o recapeamento asfáltico com recursos do Governo Estadual, a Prefeitura de Adamantina foi contemplada com mais duas emendas que somam mais de R$700 mil dos deputados federais Fausto Pinato e Gilberto Nascimento, com apoio do deputado estadual Ed Thomas.

A licitação para a execução do recapeamento acontecerá no dia 07 de agosto e depois disso, é necessário aguardar a liberação da Caixa Econômica Federal para que as obras tenham início.

Com a emenda de R$248.300,00 do deputado federal Fausto Pinato e mais a contrapartida de R$9.680,00 da Prefeitura, será possível executar as obras de recapeamento asfáltico da Rua Quintino Bocaiúva, trecho entre Av. Hermenegildo Lopes Pedroso e Campus III UniFAI. Recentemente, foi executado o recapeamento do trecho Rua Siqueira Campos e Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso. Com mais esse montante, será possível realizar a recuperação da via por completo.

Outra emenda que Adamantina recebeu foi do deputado federal Gilberto Nascimento e apoio do Deputado Estadual Ed Thomas no valor de R$477.500,00.

Com uma contrapartida de R$2.797,70, o convênio possibilitará as obras de recapeamento asfáltico da Alameda Padre Nóbrega, trecho entre Hermenegildo Romanini na altura da Praça Prestes Maia (antigo almoxarifado), até a Rua Santa Catarina e Avenida da Saudade, trecho entre Alameda Francisco José de Azevedo e a Estrada da Servidão até a entrada do Jardim Europa, após o cemitério.

Com esses recursos, serão beneficiados os bairros Parque Itapuã, Vila Joaquina, Centro, Jardim Ipiranga, Conjunto Ipê, Parque Residencial Jaraguá, Desmembramento Kobori e Parque Cecap.

Na foto, o prefeito Márcio Cardim com o deputado federal Gilberto Nascimento e o deputado estadual Ed Thomas.