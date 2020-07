Prefeitura de Adamantina moderniza site oficial

A tecnologia veio para revolucionar a vida de todas as pessoas e dentro do setor público não é diferente, pois é necessário levar a informação e a prestação de serviço de forma fácil, rápida e prática aos munícipes.

Sabendo disso, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, buscou modernizar o site oficial. Essa medida era fundamental, pois o site estava há anos sem uma revisão.

“Essa nova paginação veio para tornar o acesso à população mais fácil. Mais moderno e com mais recursos, temos a certeza de que as necessidades da população serão sanadas com maior velocidade, por meio desse recurso digital”, explica o secretário de administração, Evandro Pereira de Souza.

Entendendo o novo site

Ao acessar, o usuário encontra o telefone da Prefeitura, o e-mail da ouvidoria e, ainda, o endereço do Paço Municipal. Mais abaixo estão as abas “A Cidade”; “Notícias”; Secretarias; “Legislação”; “Atos Municipais”; “Expediente” e “Sistemas”.

Na aba “A cidade”, quem acessar a página oficial encontrar todas as informações sobre a história de Adamantina, hino, símbolos, organograma, entre outros. Já na aba “Prefeitura” constam todas as informações sobre o prefeito, vice-prefeita, a galeria dos prefeitos e, ainda, o Programa de Dados Abertos.

Na aba “Secretarias”, estão os nomes dos secretários municipais, os horários de funcionamento de cada uma das pastas, bem como suas atribuições e contato. Em legislação, o usuário tem acesso às leis municipais, constituição estadual e federal.

Em “Atos Municipais”, os adamantinenses e demais interessados podem ficar por dentro sobre a realização de audiências públicas, concursos, contratos, convocações, licitações, processos seletivos, dentre outros.

Na aba “Expediente”, está disponível o horário de funcionamento da Prefeitura, o fale conosco, horários de ônibus e os telefones úteis e na aba Sistemas, estão relacionados as ações desenvolvidas pela Prefeitura como o Adamantina + Verde, Programa Lixo Bom e outros.

O espaço destinado às ações da Prefeitura, ou seja, as notícias de todos os trabalhos executados pela Administração Municipal também ficou maior.

Assim, todos os munícipes poderão ter informações sobre o que vem sendo executado na cidade. Aqueles que desejarem, também podem receber no seu whatsapp diariamente as notícias. Para isso, basta pedir a sua inclusão no número (18) 99793-8030.

Bem abaixo das notícias, foram disponibilizados botões como: Transparência, E-sic; Ouvidoria; Webmail; Licitações; Sic-físico; Carta de Serviços; Portal do Cidadão; Vagas de Emprego; Rh online; ISS/Nota Fiscal Eletrônica e Em Adamantina Tem

Mais na parte final do site, há uma aba onde está um Guia de Prevenção Sobre o Coronavírus e, ainda, um espaço onde o usuário pode fazer uma busca. “Nosso objetivo é levar a informação para todos os que precisam, mas sem deixar de lado a necessidade de acompanhar o que a tecnologia nos oferece”, finaliza Evandro.