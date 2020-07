DICA DA DERMATO: Nara Hosoume orienta sobre os cuidados com a pele no inverno

Com as oscilações climáticas e as baixas temperaturas em que a pele é exposta ao frio e outras condições diariamente, nada melhor que se prevenir e manter os cuidados essenciais, já que com o clima frio, tende-se a diminuir a transpiração corporal. Por isso, a dermatologista Nara Hosoume, da Clinica Hosoume de Adamantina, dá dicas de cuidados com a pele no inverno.

E quem pensa que cuidar da pele no inverno exige gastos e produtos especiais, está enganado! São procedimentos simples que refletem e muito na saúde de todo o seu corpo como, por exemplo, evitar banhos quentes. Segundo Nara, os banhos quentes são uma das maiores tentações em meses de baixas temperaturas, porém, eles provocam uma remoção da oleosidade natural de forma mais intensa, diminuindo o manto lipídico que retém a umidade da pele. Ainda nesta linha de cuidados, a hidratação da pele e beber bastante água auxiliam nos cuidados. “Usar filtro solar é mais que necessário! Deve ser uma “lei” à ser seguida e respeitada rigorosamente”, alerta a dermatologista.

Segundo Nara, apesar dos dias em que a incidência do sol ou raios solares é baixa ou quase que imperceptível, mesmo escondido, ele continua no céu e seus raios UVA e UVB têm grande incidência, portanto, é indispensável usar protetor solar em dias nublados e até chuvosos.

A radiação solar é responsável por muitos sinais na pele, como flacidez, envelhecimento precoce e também manchas, que podem surgir, além de piorar melasmas. Ainda, há também problemas graves que os raios UV podem causar, como queimaduras, lesões e câncer da pele. A alimentação equilibrada também colabora e muito na saúde da pele! Por isso, alimente-se bem e com produtos saudáveis.

Por fim, O inverno é ótimo para procedimentos mais fortes! Durante o inverno, procedimentos mais invasivos são altamente procurados, como a utilização de ácidos, peeling ou laser. Para realizar esses procedimentos, é imprescindível a utilização do protetor solar, afinal, eles deixam o rosto mais sensível e necessitam de maior cuidado, tanto com a proteção solar quanto com a hidratação.

Os ácidos podem manchar a pele se ela entrar em contato com o sol sem proteção. Por isso, usar o protetor solar é essencial. Ele vai proteger a sua pele do sol após o procedimento ser feito, evitando que ela manche ou sofra efeito rebote, portanto, não dispense o filtro solar no inverno: seja mais amigo dele! Clínica Hosoume, na Rua Euclides da Cunha, 333 – Adamantina.