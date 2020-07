Alcio Ikeda afirma que seu partido quer mudança e descarta apoio novamente à candidatura de Cardim

Na segunda-feira (13) a reportagem da TV Folha Regional entrevistou, ao vivo, no Estúdio em Adamantina, o vereador Alcio Roberto Ikeda Júnior que é filiado ao Podemos e exerce o primeiro mandato na Câmara Municipal.

Entre os assuntos abordados durante a conversa, chamaram a atenção duas respostas dadas pelo legislador voltadas ao cenário político local com foco nas Eleições Municipais de 2020.

Sobre ser candidato a prefeito ou vice no pleito deste ano, ele disse que o seu projeto leva a uma pré-candidatura a vereador, em especial porque têm sido iniciadas inúmeras reformas na Legislação Municipal, como a da reforma do Regimento Interno da Cãmara Municipal.

“Não escondo que futuramente o cargo no Executivo (prefeito) é uma de nossas metas”, revelou. “Para conseguir levar ao 5º andar da Prefeitura costumes, aprendizado e formas de gestão que estamos construindo e estudando durante todo esse tempo. Mas, neste momento, sou pré-candidato a vereador”. E deixou no ar: “Sobre o amanhã é difícil falar não ou sim”.

Já com relação ao partido compor novamente com o grupo do prefeito Márcio Cardim, como ocorreu em 2016, Alcio descartou a possibilidade.

“O projeto do Podemos hoje é uma inovação. Dar segmento àquilo que está sendo construído, mas aplicar uma forma de gestão pública”, explicou. “Acredito que existem impedimentos e é bem difícil, até por essa filosofia que o partido prega, estarmos junto com o prefeito Márcio Cardim”. E cravou: “Isso também será discutido internamente com os filiados e pré-candidatos. Mas a nossa ideia hoje é mudança”.

Alcio também fez questão de destacar a participação do Podemos na disputa pelo Executivo. “Nosso pré-candidato a prefeito é o atual vereador Acácio Rocha. E imputo isto como um dos fatores importantíssimos para o nosso crescimento, não apenas do partido, como também de Adamantina”.

A entrevista na integra pode ser assistida pela TV Folha Regional no site adamantinanet.com.br