Adamantina tem mais dois casos de COVID-19 confirmados

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que hoje (22) foram confirmados mais dois casos de COVID-19 na cidade. Com essas novas confirmações, a cidade chegou a 107 casos positivos.

O número de curados subiu para 87 casos e hoje (22) são 14 casos ativos da doença no município. Até hoje (22), foram notificadas 533 pessoas e 51 aguardam resultados de exames. Os casos negativos somam 375, 15 a mais que ontem (21) e com monitoramento encerramento são 452,18 a mais que ontem (21).

A cidade tem um óbito em investigação que ocorreu na segunda-feira (20). Os exames foram colhidos e a Secretaria de Saúde aguarda os resultados. Mais um óbito foi registrado ontem à noite e com isso, são seis óbitos de COVID-19 no município.

A Secretaria de Saúde esclarece que o número de notificações subiu, pois há uma normativa que determina que todos os profissionais de saúde que atuam no município e que tenham ou não apresentado sintomas, devem ser testados.

Além disso, a cidade começou a testar qualquer pessoa que apresente os sintomas de acordo com a recomendação médica e não apenas aqueles que pertencem aos grupos de risco.

A Prefeitura pede que os munícipes só saiam de casa em casos de extrema necessidade e usando máscara de proteção facial, inclusive na realização de atividades físicas.

A Secretaria de Saúde recomenda:

– Fique em casa, evite sair sem necessidade e evite aglomerações;

– Caso seja necessário sair de casa, use uma máscara de proteção facial;

– Lavar bem as mãos por 20 segundos com Água e sabão e, utilizar álcool em gel quando não há torneira e sabão por perto;

– Cobrir o nariz e boca com o braço quando for tossir ou espirrar;

– Evite tocar o rosto com as mãos, principalmente olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos pessoais;

– Em casos de sintomas como tosse seca, espirros frequentes, febre e/ou dificuldade respirar