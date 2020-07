Vereador Aguinaldo Galvão conquista mais R$ 150 mil para área da Saúde

O vereador Aguinaldo Galvão (DEM) esteve nesta semana na sede do Folha Regional Adamantina onde anunciou a destinação de mais uma verba, desta vez no valor de R$ 150 mil para a área da Saúde do município.

Segundo Aguinaldo, o autor da emenda parlamentar é o deputado federal David Soares, também de seu partido, o Democratas.

O vereador ressaltou também que o recurso apesar de se tratar de destinação da bancada do DEM, atende um pedido especial do município que foi realizado recentemente.

O deputado já havia sido o autor de outra emenda parlamentar anterior no valor de R$ 100 mil destinada ao setor Social de Adamantina há cerca de 40 dias.

“Vale ressaltar o trabalho desenvolvido pelo deputado David Soares em prol aos adamantinenses. Este recurso para a área da saúde chegou em boa hora, principalmente por estarmos travando uma batalha de enfrentamento ao Covid19”, frisou o vereador Aguinaldo Galvão.