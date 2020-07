Polícia Militar de Adamantina apreende menor por tráfico “duas vezes no mesmo dia”

A Polícia Militar de Adamantina apreendeu um adolescente duas vezes nesta terça-feira (21), pelo crime de tráfico de entorpecentes.



Segundo informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net junto à Polícia Militar, no período da manhã, ao retornar de uma megaoperação realizada em Pacaembu e que culminou com a prisão de 14 pessoas pelo tráfico e envolvimento com o comércio de drogas, os policiais militares de Adamantina foram até o Jardim Adamantina averiguar uma denúncia de que um adolescente estaria praticando a venda de drogas em sua casa.



O menor foi localizado pelos militares na residência onde foram apreendidas uma porção e um mini tablete de maconha.



Diante dos fatos, o menor foi levado até o Distrito Policial onde a ocorrência foi apresentada. Ele foi ouvido e liberado em seguida após deliberação do delegado de plantão.

APÓS LIBERADO, MANIPULOU DROGAS



Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais obtiveram a informação de um denunciante, de que ao retornar do Distrito Policial, o menor teria ido até um terreno onde manipulou drogas.



Com o trabalho da Polícia Militar, também foi obtida a informação de que ele utilizaria as drogas que estavam escondidas em um terreno para pagar uma tatuagem agendada para ser feita na tarde de hoje em um tatuador da cidade.



A LOCALIZAÇÃO E PRISÃO PELA SEGUNDA VEZ NO MESMO DIA



Com posse das informações, os policiais militares se deslocaram até o tatuador que junto com o menor foi abordado quando fazia a tatuagem. Ambos foram semelhantes em confirmar a denúncia recebida pelos militares, inclusive com o relato do tatuador que assumiu ser usuário de entorpecentes.



O menor levou os policiais até o local em que a droga que seria a “moeda de pagamento” pela tatuagem estava escondida, além de R$ 295 que foram apreendidos e após foi conduzido pela segunda vez à presença da Polícia Civil, quando então, permaneceu apreendido na Cadeia Pública de Adamantina à disposição da Justiça.



DESTAQUE DO TRABALHO POLICIAL



Em conversa com a nossa reportagem, o Capitão PM Bressan, destacou o empenho dos policiais militares que mesmo diante da liberação do menor apreendido na primeira ocorrência, não mediram esforços em atender as denúncias da comunidade e pela segunda vez estiveram na busca e localização do mesmo para constatar o ilícito e novamente o colocar à disposição da autoridade policial.



“É sempre valido ressaltar todo o empenho de nossos policiais militares que não medem esforços no combate ao crime na Cidade Joia e região em qualquer que seja a modalidade”, destacou o Capitão Bressan.