Poemas e máscaras são os temas das oficinas culturais que estão com inscrições abertas

Interessados em desenvolver projetos culturais que constam em editais podem participar da oficina “Oficina de Elaboração de Projetos: PROAC”

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficinas Culturais e POIESIS realizará mais duas oficinas culturais.

Os interessados têm até a próxima segunda-feira (27) para garantir sua participação nas oficinas “Posso te indicar um poema? Clube de Leitura” e Oficina de Máscaras em Upcycling. As oficinas online são realizadas pelo aplicativo Google Meet.

Aqueles que gostam de poema e tem aproveitado a quarentena para ler livros podem participar da oficina “Posso de Indicar um poema?” Nessa atividade, os participantes serão convidados a lerem os poemas clássicos e contemporâneos brasileiros com breve exposição sobre os autores e sua obra.

Depois disso, participarão de um bate-papo onde poderão dar suas impressões sobre a leitura. Os encontros acontecerão todas as segundas e quartas-feiras das 17h30 às 19h30 do dia 5 a 31 de agosto. As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/DnkCPF6JKBNTBxSLA

O assunto do momento são as máscaras. Por esse motivo, a outra oficina que foi disponibilizada é a oficina de máscaras em Upcycling. Coordenada pelo artista visual Daniel Normal, os participantes, por meio da criação de máscaras poderão dar vida a novos seres e personas.

A técnica ensinada na oficina será de upcycling que consiste na criança de algo novo, mas melhorando itens antigos. Diferentemente da reutilização ou reciclagem, o upcycling utiliza materiais que já existem para melhorar os originais.

As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras das 17h às 19h do dia 4 a 13 de agosto. Foram disponibilizadas 20 vagas e a inscrição deve ser feita pelo link https://forms.gle/2hyc75yi11mrEDjd8

Os artistas que desejam aprender a desenvolver projetos voltados ao ProAC editais tem essa chance por meio da participação na “Oficina de Elaboração de Projetos: PROAC”.

O objetivo desse workshop é orientar os participantes no desenvolvimento de seus projetos e que no final das aulas eles estejam aptos a elaborar o seu projeto cultural seguindo o que determinam os editais.

Foram disponibilizadas duas turmas com 50 participantes em cada. Para realizar a inscrição, basta clicar no link https://forms.gle/vW9tK38WFj1T23ea6