45 casas populares devem ser entregues em agosto e 54 no mês de outubro

Está confirmado que as casas populares construídas em Adamantina serão entregues neste segundo semestre de acordo com informações da Caixa Econômica Federal que é a responsável pela obra em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

No total são 99 unidades habitacionais, que estão divididas em dois blocos – um no bairro Mário Covas e outro no Parque Itamarati – sendo que 45 unidades já estão concluídas e o restante estará finalizado em 45 dias.

“Com relação aos empreendimentos a serem entregues em Adamantina esclarecemos que tratam-se do Residencial Adamantina O [Parque Itamarati], composto por 45 unidades, e Residencial Adamantina N [Mário Covas], composto por 54 unidades. Com relação às unidades do Adamantina O, estão concluídas e legalizadas, estando em fase final de análise dos beneficiários, à luz das regras do Programa, com previsão de entrega no início de agosto. E referente ao Residencial Adamantina N, está em fase final de obras e legalização, com previsão de entrega para outubro de 2020”, informou a Caixa Federal.

Portanto, com esta informação fica confirmado que o conjunto habitacional no Parque Itamarati composto por 45 unidades habitacionais que está totalmente concluído deve ser entregue no mês de agosto. Já o outro conjunto habitacional que ainda não possui pavimentação asfáltica tem previsão de entrega para o mês de outubro.

Os dois conjuntos habitacionais serão entregues com completa infraestrutura, como muro, iluminação pública, rede de água e esgoto, além de pavimentação asfáltica.

Nos dois conjuntos habitacionais está sendo investida a importância de R$ 2,7 milhões pela Casa Paulista, do Governo do Estado, e R$ 7,2 milhões pela Caixa Federal. Os futuros mutuários foram definidos em sorteio público.