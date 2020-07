2021 é última oportunidade dos Jogos de Tóquio, diz membro do COI

O canadense Dick Pound, o membro mais antigo do Comitê Olímpico Internacional (COI), disse em entrevista publicada nesta terça (21) pela agência de notícias japonesa Kyodo News que, na sua opinião, 2021 é a última oportunidade de os Jogos Olímpicos acontecerem em Tóquio.

“Acho que a única chance de os jogos ocorrerem em Tóquio é 2021”, declarou Pound, que segue a posição assumida pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, em maio. Os Jogos de Tóquio foram remarcados para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

Segundo o dirigente: “Está muito claro que não podem [Jogos Olímpicos] ser adiados para além de 2021 […]. Em certo sentido, [2021 é] possível, certamente não é inviável, acho que todos os envolvidos nos jogos preferem fazer isso do que ter um cancelamento”.

Na entrevista, Pound também falou da expectativa de que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) afaste torcedores de outros países: “Não sabemos quais serão as restrições de viagem [em 2021], se existem alguns países que podem não ter permissão para viajar ou entrar no Japão. Isso precisa ser decidido com base na avaliação científica de risco. País a país”.

Isto faz com que o dirigente espere uma edição dos Jogos totalmente diferente: “Acho que não serão as Olimpíadas no sentido em que as entendermos”.