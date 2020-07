10º Reproducamda mais uma vez é sucesso absoluto

Neste novo formato tivemos números expressivos: 125 mil pessoas foram alcançadas durante todo o evento

Neste ano ocorreu através da Camda, o Simpósio de Reprodução Bovina: Reproducamda. Anualmente a cooperativa realiza a ação e desta vez, sua 10ª edição veio com uma modalidade diferente: na forma virtual e com o slogan “O futuro é agora”.

A ação ocorreu por cinco dias, com um estúdio montado no clube de campo da Camda em Adamantina e retransmitido através das redes sociais da cooperativa (Facebook, Instagram e YouTube).

“Para conseguir distribuir as palestras e condições de negócios de maneira mais confortável, estendemos a ação com uma agenda repleta de inovação e excelentes oportunidades aos cooperados”, apontou Edson de Matos Pessoa, idealizador do evento.

Novamente, junto ao evento, ocorreu também o leilão de gado. “Esta foi a 9ª edição do leilão Reproducamda que ocorreu durante o evento, que por sinal, também foi sucesso absoluto. Foram 1.500 cabeças virtuais filmadas nas fazendas dos cooperados do programa Reproducamda”, disse Edinho.

Além disso, nossos fornecedores parceiros tiveram stands virtuais onde através de uma plataforma digital puderam repassar suas propostas comerciais aos cooperados durante todos os dias do Reproducamda.

Essa proposta do evento foi muito bem aceita por todos, visto que as palestras foram distribuídas da seguinte maneira: três workshops com temas variados – no primeiro dia abordaram sobre o mercado agrícola e pecuário com dois palestrantes de renome Leandro Bovo e Guilherme Belotti e como mediador Thiago Bernardino de Carvalho. No segundo workshop o assunto foi a produção de grãos com Roberto Ishimura e o cenário do agro com o experiente Marcos Fava Neves, também mediando o debate Thiago Bernardino de Carvalho.

Já no terceiro e último workshop veio um time bem forte: com o professor Pietro Sampaio Baruselli, Gustavo Resende, Antonio Chaker e Roberto Barcellos, falando desde a produção, a recria, a gestão e por final a carne como fator determinante para o mercado da pecuária.

Tivemos também duas lives: uma com Marcelo Bolinha (especialista em cortes de carnes) mostrando aos telespectadores a qualidade da carne se transformando em cortes nobres; e para encerrar em grande estilo a live musical com Léo Chaves, cantando por mais de 2 horas seus grandes sucessos. Durante toda ação ocorreu uma campanha beneficente incentivando a doação aos hospitais do câncer de Presidente Prudente e Barretos.

“Neste novo formato tivemos números expressivos: 125 mil pessoas foram alcançadas durante todo o evento. E que venha o próximo Reproducamda: na modalidade presencial ou virtual, mas com certeza repleto de novidades”, finalizou Edinho.