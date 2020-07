REVIVER ADAMANTINA: O sertão do Rio Paraná se transformando no Patrimônio Adamantina

Em 1937, a Companhia de Agricultura e Colonização (CAIC), dando continuidade ao programa estabelecido para povoar novas regiões no Estado, entrou em entendimentos com a firma canadense Boston Castle Company Limited, proprietária de terras na zona do espigão Aguapeí-Peixe, no sentido de dividir e colonizar as áreas compreendidas nos projetos de prolongamento das linhas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

Antiga Rua 3 – Rua General Isidoro – 25.10.1942