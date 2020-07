PM de Adamantina descobre furto de moto antes que a vítima soubesse e detém autores

A Polícia Militar de Adamantina descobriu um furto de motocicleta antes mesmo que a vítima soubesse do ocorrido.

Segundo consta no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (20), a equipe policial em serviço realizava patrulhamento pela Alameda Belo Horizonte, quando se deparou com um maior de idade e um menor, 16 anos, que estavam na frente de um galpão em uma moto.

Ao perceberem a presença da viatura, ambos saíram do local correndo, porém, foram abordados após poucos metros.

Na busca pessoal não foi encontrado nenhum objeto ilícito, porém, após serem indagados quanto à moto, ambos informaram que haviam subtraído a mesma do interior do galpão havia cerca de duas horas e que estavam no local para furtar outros pertences de valor.

Diante dos fatos, ambos foram levados para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada.

Os policiais entraram ainda em contato com a vítima que teve ciência do fato comparecendo ao plantão policial. A moto foi restituída ao proprietário.