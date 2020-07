Irmãos morrem após batida de carro em poste

O irmão mais velho era quem dirigia o Monza e perdeu o controle da direção. Com o impacto, ele e a irmã ficaram presos nas ferragens e precisaram ser retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo as primeiras informações apuradas pela produção da EPTV, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, Tainá morreu no local do acidente.