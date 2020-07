Covid-19: mortes no interior de SP ultrapassam as da Grande São Paulo

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o interior paulista ultrapassou a região da Grande São Paulo [excluída a capital paulista] em número de óbitos provocados pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada hoje (20) pelo secretário de Desenvolvimento Regiona, Marco Vinholi.

O interior contabilizou 5.612 óbitos, ultrapassando os 5.318 registrados na região metropolitana. Até este momento o estado contabiliza 19.788 mortes no total, sendo 8.858 delas ocorridas na capital.

Em relação aos casos, o interior alcançou o número registrado na capital. “O interior alcançou o número de casos da capital. São 40% de casos no interior hoje e 40% na capital, com 166 mil em cada uma dessas regiões. Essa evolução veio se dando ao longo do último período”, disse Vinholi. O restante está na Grande São Paulo. O estado registrou 416.434 casos confirmados do novo coronavírus até agora.

Ainda segundo o secretário, o estado contabilizou, na última semana, uma queda de 17% nos números de novos casos de infecção pelo novo coronavírus. “Isso representa uma evolução dada no Plano São Paulo e dos indicadores do estado no último período”, disse.