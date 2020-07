11 empresas ‘fecharam as portas’ nos últimos 60 dias no comércio de Adamantina

As consequências causadas pela pandemia da Covid19 (novo coronavírus) refletiram em todos os segmentos da economia, o que não foi diferente também em Adamantina. E diante desse cenário o Folha Regional solicitou à Prefeitura do Município um levantamento sobre as empresas que ‘fecharam as portas’ no comércio local.

Com base nos dados passados pela Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, nos últimos 60 dias 11 empresas encerraram suas atividades junto à Prefeitura em Adamantina – entre 1 de maio e 30 de junho de 2020. Adamantina tem hoje, registradas na Prefeitura, 3.299 empresas, distribuídas nos setores do comércio e da prestação de Serviços, talvez, os mais afetados pela pandemia, uma vez que foram paralisados por quase três meses.

Ainda no contexto dos reflexos da Covid-19 para a economia local, na sessão ordinária do último dia 6 de julho, os vereadores adamantinenses apresentaram o Requerimento Nº 088/2020 que propõe à Prefeitura a criação de um comitê econômico local com a participação de representantes dos poderes Executivo e Legislativo, do Sincomercio, da Associação Comercial e Empresarial, das instituições de ensino superior UniFAI e FATEC, entre outros.

O objetivo é o desenvolvimento, desde já, de estratégias e ações a curto e médio prazo que permitam suporte extraordinário à atividade econômica da cidade.

O documento foi aprovado por unanimidade e encaminhado ao prefeito Márcio Cardim para que a proposta fosse estudada e colocada em prática. Cabe agora ao Executivo decidir.