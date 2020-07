UniFAI obtém primeira colocação no Estado e a quarta no Brasil para o Programa Residência Pedagógica

Pontuação assegura a oferta de 120 bolsas de estudos para alunos da segunda fase do curso de licenciatura, cinco bolsas aos docentes e 15 para os professores das redes estadual e municipal

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) obteve a primeira colocação no Estado de São Paulo e a quarta no edital nacional do Programa de Residência Pedagógica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) dentre 270 Instituições de Ensino Superior (IES) participantes.

Dessas, 250 foram classificadas para o recebimento de cotas de bolsas. É a primeira vez em que foi estabelecida uma seleção deste programa pelo Ministério da Educação (MEC).

A boa pontuação no ranking assegura a oferta de 120 bolsas de estudos para os acadêmicos da segunda fase no curso de licenciatura, quando envolve o estágio supervisionado, além de cinco bolsas para os docentes da UniFAI e 15 bolsas para os professores das redes estadual e municipal integrantes do projeto aprovado.

“Desde 2012 afirmamos serem os programas de formação de professores, desenvolvidos pela UniFAI perante a CAPES, portadores de excelente nível de qualidade técnica. Nos eventos nacionais ocorridos em Adamantina, frisamos nas cerimônias de abertura serem nossos programas passíveis de classificação em primeiro lugar. Infelizmente, apesar de nossas cobranças perante a CAPES, somente em 2020 este objetivo veio à tona”, relata o Prof. Dr. Orlando Antunes Batista, autor do projeto Residência Pedagógica da UniFAI.

De acordo com o futuro coordenador institucional, o edital da CAPES para o período de 2020 a 2022 foi remodelado em função das experiências ocorridas desde 2018. “A questão da qualidade ficou definida enquanto um critério de primeira linha e o primeiro lugar para o Estado de São Paulo apenas confirmou o grau de evolução da coordenação institucional em períodos anteriores”, comemora.

A atual classificação foi homologada em maio na fase de implantação técnica.

Qualidade na formação de professores

De acordo com o professor Dr. Orlando, a teoria da aprendizagem e o campo de formação de professores para as licenciaturas foram essenciais para a obtenção da análise do mérito, feita por consultores ad hoc da CAPES.

“Nesta fase, apenas o coordenador institucional, nomeado pela pró-reitoria de Ensino e ratificado pelo reitor da UniFAI, atuou na confecção do projeto para o Programa Residência Pedagógica, preenchendo os formulários referentes à proposta didática. Na fase técnica, as escolas e os núcleos das áreas das licenciaturas envolvidas serão definidos por órgãos da educação estadual e municipal”, detalha.

Para o docente autor do projeto para o programa, a classificação feita por consultores ad hoc ratificou a perseverança da coordenação diante da constante evolução teórica que envolve a Educação Básica no Brasil e, ao mesmo tempo, consolidou uma visão de mundo na qual a ciência deveria ser a guia de um programa de formação de professores.

“A tabela de classificação gerou um elogio por parte da CAPES diante do grau de inovação inserido na formulação do projeto para o Programa Residência Pedagógica, bem como definiu o nível dos concorrentes”, expõe o autor do projeto.

Pela pontuação alcançada, o docente afirma sentir-se gratificado diante da “magnitude” da proposta apresentada e diz não ter sido necessária qualquer alteração no projeto inicial e a classificação se manteve, apesar dos recursos impetrados pelas instituições participantes do edital.

“Diante da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – ainda em fase de implantação no Brasil –, a classificação obtida pela UniFAI apenas corrobora o interesse de atualização técnica e científica em Adamantina para a instituição contribuir do modo mais elevado permitido pela ciência e expansão da qualidade enquanto meta primordial de uma Instituição de Ensino Superior”, finaliza.