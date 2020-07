Policial morreu ao cair do Helicóptero Águia é sepultado

O cabo da PM Alexandre Luís Batista, que caiu do Helicóptero Águia da PM durante um treinamento em Álvares Machado (SP), foi enterrado nesta sexta-feira (17) no Cemitério da Paz, em Paraguaçu Paulista.





Dezenas de familiares, amigos e autoridades foram prestar as últimas homenagens ao paraguaçuense. Estiveram presentes: prefeita de Paraguaçu Paulista, Almira Ribas Garms; Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Cel Alencar; Comandante Tenente Coronel do 9º BPMI de Marília, Márcia Cristina Cristal Gomes; Comandante da 32ª BPMI de Assis, Tenente Coronel Carbonari; Major Comandante da Base de Aviação de Bauru; Comandante da Base da Aviação de Ribeirão Preto; Comandante do CPI8 de Presidente Prudente; Comandante do 8º Baep; Comando da Aviação, e demais autoridades.





O cortejo iniciou às 12h e saiu do Centro de Convenções Mario Covas com destino ao Cemitério da Paz. Após homenagens de honra militar, cercado de muita emoção, às 13h o O cabo da PM Alexandre Luís Batista foi sepultado.

De acordo com o tio de Alexandre, Paulo César Batista, o sobrinho costumava visitá-lo em São Paulo e sempre foi uma pessoa muito alegre.





“O sentimento é profundo porque eu carreguei ele no colo nos primeiros meses. Eu morava em São Paulo, quando eu vinha passear aqui, até o ‘mingauzinho’ dele a gente ficava comendo, brincando. Ele era sempre alegre, sempre sorrindo, um garoto muito extravagante, participava de tudo com a gente”, lembra o tio.





O cabo deixou pai, irmão e uma noiva. Segundo um amigo de infância do PM, ele gostava muito da profissão que exercia e sempre teve o sonho de ser policial. Para os amigos, colegas de profissão e parentes, Alexandre deixou saudades.





“É muita saudade. Não tem um fim, essa saudade vai ter um fim, mas a gente não sabe quando. De início, a gente carrega ela com amor no coração”, admitiu o tio do PM.

Em nota, a PM lamentou a morte do cabo. “É com extremo pesar que a Polícia Militar comunica o falecimento do Cabo Alexandre Luis Batista, de 43 anos. O policial atuava na Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior e estava há 20 anos na Instituição.”