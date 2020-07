FLÓRIDA: Homem de 34 anos é encontrado morto em canavial

Um homem de 34 anos de idade foi encontrado morto na manhã deste sábado (18), no Indaiá do Aguapeí em Flórida Paulista.

As primeiras informações foram obtidas momentos antes da postagem desta matéria pela reportagem do Adamantina Net junto as Polícias Civil e Militar que atendem esta ocorrência.

De acordo com as autoridades policiais, familiares do floridense que reside no Indaiá do Aguapeí perceberam sua ausência ainda na madrugada, por volta das 4h, quando começou então uma mobilização na tentativa de localizá-lo.

Já próximo das 7h, uma pessoa que também reside no bairro e que estava à sua procura, o localizou pendurado com uma corda envolta ao pescoço em uma árvore em meio a um canavial que fica a cerca de 2 km do Distrito de Indaiá do Aguapeí aparentemente sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, constatando os fatos e acionando o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica.

Ainda não se sabe os motivos que teriam levado o floridense a tirar a própria vida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O homem deixa a esposa e uma criança prestes a completar os sete meses de vida e choca ainda aos moradores do distrito onde o mesmo era bastante conhecido.

Cumprindo a missão de informar os principais fatos e acontecimentos de Flórida Paulista e região, o Adamantina Net se solidariza com os familiares neste momento de tristeza e dor.

Ocorrência em andamento. Reportagem sujeita à alterações à qualquer momento.