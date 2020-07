Polícia Rodoviária prende indivíduo com drogas em ônibus

A Polícia Militar Rodoviária | Base Operacional de Presidente Prudente prendeu um indivíduo de 23 anos de idade que seguia em um ônibus com itinerário Campo Grande / MS ao Rio de Janeiro com drogas escondidas em sua mala e pertencentes.

Segundo a Polícia Rodoviária, o flagrante ocorreu por volta das 23h20 desta quinta-feira (16), no km 316 + 500 metros da Rodovia Raposo Tavares, durante fiscalização no interior do coletivo.

O indivíduo que é morador de Presidente Prudente, apresentou grande nervosismo durante a presença policial, motivando a busca mais minuciosa em seus pertences onde foram localizados 2,260 kg de skank e ainda um frasco contendo 23 pílulas de ecstasy.

Ainda durante a consulta via Centro de Operações da Polícia Militar, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O indiciado foi preso em flagrante delito, permanecendo à disposição da justiça.