Delegados adamantinenses participam de Live dia 29 de julho em prol do PAI Nosso Lar

No próximo dia 29 de julho (quarta-feira) dois delegados adamantinenses, Laíza Fernanda Rigatto – delegada de Polícia Assistente da Seccional de Adamantina, professora de Criminologia na Academia de Polícia ‘Dr. Coriolano Nogueira Cobra’ – e Rafael Guerreiro Galvão – delegado de Polícia em Pirapozinho, professor de Criminologia da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e professor universitário –, participam de uma Live promovida pela 29ª Subseção da OAB de Presidente Prudente. Estará junto com eles a delegada de Polícia da Delegacia de Entorpecentes do DEIC e da Delegacia de Defesa da Mulher de Rancharia, Adriana Ribeiro Pavarina Franco.

A palestra terá início às 19h30, transmitida na plataforma Zoom, e trará como tema ‘Prerrogativas e Poderes do Delegado de Polícia na Persecução Penal’.

Para assistir a Live, o interessado deve se inscrever. Os valores são de R$ 15,00 ao público geral e R$ 10,00 aos estudantes e maiores de 60 anos.

Toda a renda arrecadada será revertida em prol do PAI (Polo de Atividades Integradas) ‘Nosso Lar’ de Adamantina e da Associação Asilo Vicentinos ‘Lar Nossa Senhora da Penha’ de Pirapozinho.

Mais informações spelos telefone (18) 99771 1864 – Weslwy Cotini.