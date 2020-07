Capotamento deixa duas mulheres feridas

Duas bastenses, uma de 18 e outro de 38 anos, sofreram ferimentos em acidente ocorrido na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457) que liga os municípios de Bastos e Iacri, madrugada desta quarta-feira, dia 15. O capotamento, seguido de queda em buraco, aconteceu por volta das 02h00 da manhã de hoje, na altura do quilômetro 103, município de Iacri. As vítimas foram conduzidas ao Pronto Socorro Municipal de Bastos, depois de serem medicadas foram liberadas e estão se recuperando em suas casas. O veículo, um Gol, sofreu danos de grande monta.

Ainda se recuperando dos ferimentos, a jovem que conduzia o veículo relatou em entrevista ao Portal Bastos Já que estava retornando de Iacri para Bastos e no local perdeu o controle do carro que saiu para a pista contrária, capotou e caiu em buraco as margens da rodovia. “No momento que o carro saiu para a pista contrária quase colidimos com outro veículo. Neste momento, a amiga que estava comigo percebeu que eu estava desacordada e o carro descontrolado, ela me segurou e evitou que eu batesse o rosto no volante e sofresse ferimentos maiores”.

Segundo a Polícia Rodoviária, a condutora do carro teve sua visão ofuscada pelo farol de um veículo que fazia o sentido contrário e, no fluxo do trânsito, perdeu o controle de direção, sendo que o carro caiu em uma ribanceira existente às margens da rodovia e capotou em seguida. Atenderam a ocorrência os policiais rodoviários Guilherme e Gabriel, com apoio da Polícia Militar de Iacri.