Aumento nas confirmações diárias de casos de Covid-19 em Adamantina é resultado de novo protocolo do MS

Nas duas últimas semanas a Secretaria Municipal de Saúde tem divulgado todos os dias uma média de 3 a 5 novos casos de Covid-19 (novo coronavírus) em Adamantina. Esse aumento diário de confirmados, além de refletir na quantidade geral dos pacientes positivados, tem chamado a atenção e, por isso, a reportagem entrou em contato com o secretário Gustavo Tanigushi Rufino em buscar de uma explicação.

Segundo o que informou o responsável pela Saúde Municipal, o Ministério da Saúde adotou um ‘novo protocolo de testagem/exames’ e passou para os municípios seguirem.

“Antes eram testadas apenas as pessoas que integram os grupos de risco da Covid-19 assintomáticos (idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e outras comorbidades) e profissionais da Saúde assintomáticos. Agora, com a nova determinação do Ministério da Saúde, está sendo testada a população em geral”, esclareceu o sceretário. E complementou: “Ou seja, além dos profissionais, todas as pessoas que vêm no Centro de Saúde (próximo à Santa Casa) com síndrome gripal é testada, independente do tempo que apresentam os sintomas. Assim, a possibilidade de detecção de novos casos positivos também foi ampliada, o que explicaria esse aumento diário”.

No Boletim Informativo divulgado pela SMS na tarde de quinta-feira (16), antes do fechamento desta matéria, novamente o número de confirmações ficou dentro da média dos últimos dias: foram confirmados mais 4 casos de Covid-19. Com esses, a cidade chegou aos 91 positivos.

Apesar das confirmações, o número de curados também subiu: quarta-feira (15) eram 74 pessoas; quinta (15) mais 2 pessoas superaram a doença, totalizando assim 76 curados.