ARTIGO: A Província acima de tudo e de todos/as…

Às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas… O tempo passa… E descobrimos que grandes mesmo eram os sonhos e as pessoas pequenas demais para torná-los reais! (Bob Marley)

Sérgio Barbosa (*)

Mesmo com o VELHO ANO NOVO em andamento em terras provincianas, pode-se escrever que o cenário continua quase o mesmo de sempre em tempo de PANDEMIA, portanto, não se pode ficar sempre na espera da espera neste cenário mais do que complicado para a Província em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

O ano vigente está de acordo com as idas e vindas proporcionadas pelo contexto mediado pela PANDEMIA GLOBAL, assim, a PROVÍNCIA está inserida neste cenário mais do que complicado em todas as áreas do mercado em tempo de pós-globalização organizacional…

As atividades de responsabilidades da área pública estão em fase de readaptação sob o comando do Gestor municipal, ainda, eleito pela maioria dos/as provincianos, bem como, com apoio da equipe escolhida pra dar suporte aos projetos e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Assim, torna-se necessário estar em conexão com as diretrizes dos governos estadual para um olhar além do cotidiano local, porém, a proposta deve levar em consideração que a “união” pode fazer a diferença neste tempo que se chama hoje para a Província…

Também, não se podem deixar de lado as muitas diferenças que existem neste cenário mais “politiqueiro” do que político, haja vista os interesses que estão sempre comprometidos pela “causa pessoal” deste ou do outro lado em terras provincianas…

Por isso, o atual gestor municipal e equipe devem estar atentos às alterações do contexto local nas áreas da saúde, educação e econômica, além das outras prioridades que acabam complicando as idas e vindas da comunidade, tais como: pavimentação, coleta de lixos, meio ambiente e outros…

A preocupação deve ser ampla, geral e irrestrita, para superar tais desafios na Província, os esforços devem atender o mesmo objetivo da organização, portanto, estar em sintonia interna pode evitar os desencontros externos…

Nestas propostas descritas por meio da denominada “teoria” que apresenta algumas considerações apoiadas e mediadas pela “Comunicação Organizacional”, pode colaborar desde que haja interesse do poder público e ponto quase final…

Afirma o dito popular que “de boas intenções o inferno está cheio”, mesmo assim, entendo que a comunidade provinciana pode fazer a diferença com suas contribuições em todas as áreas de atendimento afins aos interesses do poder público…

Então, de um jeito ou de outro, todos/as devem participar deste processo em busca do progresso para a Província, bem como, tentando da melhor forma possível acertar os desencontros deste ou do outro lado, haja vista, que os objetivos a serem alcançados atendem aos interesses nas esferas públicos e privada…

________________________________

(*) jornalista diplomado, professor universitário e consultor em gestão da comunicação organizacional.