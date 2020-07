Prefeitura de Adamantina lança o Portal “Em Adamantina Tem”

No dia do comerciante comemorado hoje (16), a Prefeitura de Adamantina realizou em uma coletiva de imprensa, o lançamento do Portal “Em Adamantina Tem”.

O objetivo desse espaço é auxiliar as empresas e prestadores de serviço que atuam em Adamantina a divulgarem os seus produtos/serviços. O portal foi criado pelo departamento de tecnologia da prefeitura e está disponível gratuitamente para os interessados.

“Adamantina é um Município de Interesse Turístico e quando estivermos vivendo o “novo normal”, os visitantes poderão usar esse espaço para conhecer o que a cidade tem a oferecer”, lembra o prefeito Marcio Cardim.





Como se cadastrar?

No endereço www.adamantinatem.sp.gov.br/, o empresário e/ou prestador de serviço poderá divulgar gratuitamente o seu trabalho e/ou produto de uma forma prática e rápida.

A empresa deverá fazer um cadastro simples no site, com informações como nome da empresa, endereço, ramo de negócio, descrição do serviço, redes sociais e contato. Feito o cadastro, a empresa/prestador de serviço estará incluída no portal de forma automática.

O responsável pelo cadastro terá um login e uma senha onde os dados poderão ser alterados ou alguma informação acrescida, caso seja necessário. Para que o cadastro seja concluído com sucesso, é fundamental concordar com o termo e regulamento.

Qualquer outra pessoa que acessar o portal encontrará todas as informações a respeito das empresas que tiverem efetuado o cadastro.

“A Prefeitura de Adamantina está disponibilizando um espaço para que as empresas e prestadores de serviços divulguem os seus produtos/serviços. Contudo, o cadastro no site deve ser feito por cada empresa/prestador de serviço”, explica o secretário de administração”, Evandro de Souza.