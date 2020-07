Polícia Civil de Adamantina apreende R$ 1.500 em notas falsas

A Polícia Civil de Adamantina, por meio das Delegacias Especializadas DIG/DISE, apreenderam na última semana 15 cédulas de R$ 100 falsas.

As investigações iniciaram após o registro de ocorrências envolvendo notas falsas tendo como vítimas comerciantes locais.



Os policiais civis encontraram as cédulas escondidas em um terreno baldio em um bairro de Adamantina, bem como o possuidor destas, um homem, que teria adquirido as notas por meio de uma rede social, recebendo-as por meio de correspondência.

Na manhã desta quinta (16), o expediente foi encaminhado para a Polícia Federal, em Marília, que já acompanha e também investiga o caso na região.