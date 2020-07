Ministério Público denuncia duas funcionárias de asilo por morte de idoso durante incêndio

De acordo com a denúncia feita pelo promotor de Justiça Sérgio Acayaba de Toledo, João apresentou pico de pressão no dia em que veio a óbito. Como ele possuía convênio médico, normalmente não era atendido pela médica da instituição, mas sim encaminhado a um hospital do município.

O promotor detalha que as denunciadas assumiram o turno noturno e foram orientadas pela médica da instituição de que devido à alteração da pressão o idoso deveria pernoitar no núcleo de dependentes, a fim de ficar sob maior observação.

Ele também alega que pelas imagens de segurança é possível notar que a vítima fumou alguns cigarros, sofreu uma queda e foi amarrada pelas denunciadas em uma poltrona por meio de tiradas de tecido.

“Ocorre que a contenção mecânica, conforme Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 427/2012, é ato excepcional, somente para casos de urgência e emergência, devendo ser empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. Além disso, deve ser realizada sob supervisão direta do enfermeiro”, escreve o promotor.

Segundo a denúncia, as funcionárias mantiveram João contido e foram realizar outros afazeres no asilo, desrespeitando, assim, outra norma técnica de que teriam que monitorá-lo de forma ininterrupta, de acordo com a determinação do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e orientação da médica para todos os funcionários de que os pacientes com restrição deveriam permanecer ininterruptamente sob vigilância.

“A vítima, a fim de se soltar da contenção, na posse do seu isqueiro usado para acender o cigarro, começa a atear fogo na tira do tecido, de modo que assim que o tecido incendeia, logo apaga o fogo, na intenção de rasgar o tecido, repetindo esse processo algumas vezes”, escreve o promotor em um trecho.

“Até que, aproximadamente às 21h52min, ao atear fogo no tecido, as chamas aumentam e João não consegue apagá-las. A vítima grita por socorro e passa a se contorcer para tentar deixar a poltrona, já que o fogo se alastra por todo o seu corpo, mas não consegue se livrar das tiras do tecido, entrando em chamas”, complementa em outro trecho da denúncia.