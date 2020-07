Escrivão de polícia se mata dentro de Delegacia da Polícia Civil

O escrivão de Polícia Civil Emerson Reginaldo Saturnino de Abreu, 38 anos, se matou com um tiro na cabeça dentro do prédio da instituição nesta manhã de quinta-feira (16) em José Bonifácio (SP).

O Paparazzi News apurou com exclusividade detalhes do boletim de ocorrência, onde é narrado que o agente chegou até a repartição para início de seu trabalho, entrou para dentro da sala e após cerca de 10 minutos foi ouvido pelo outro investigador e uma funcionária da limpeza um grande barulho.

O policial questionou a mulher se algo havia caído, está respondeu que não e disse que poderia ter sido na sala do escrivão Emerson, ao entrarem na sala visualizarão o policial sentado na cadeira com a cabeça debruçada para trás, com a sua arma em mão, já inconsciente, com ferimento em sua cabeça.

O SAMU e o resgate foram acionados, porém foi constatado o óbito no local, que foi preservado e acionado o Instituto de Criminalística para os trabalhos de perícia.

O corpo foi encaminhado para o IML de São José do Rio Preto.