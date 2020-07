Cabo da Força Tática da Policia Militar morre após cair do Helicóptero Águia

Um policial militar morreu após cair do Helicóptero Águia durante um treinamento realizado em um aeródromo particular, em Álvares Machado (SP), no interior do Estado, na manhã desta quinta-feira (16). O cabo, de 43 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), em estado considerado gravíssimo, conforme informou a corporação, mas não resistiu aos ferimentos.