Vacina americana da Moderna induz resposta imunológica e iniciará terceira fase de testes

A vacina experimental da Moderna Inc contra o novo coronavírus foi considerada segura e provocou resposta imunológica em todos os 45 voluntários saudáveis em um estágio inicial, de acordo com informações divulgadas por pesquisadores nesta terça-feira, 14. Os voluntários que receberam duas doses da vacina desenvolveram níveis mais altos de anticorpos do que pessoas que se recuperaram da covid-19, segundo reportado pela equipe no periódico científico New England Journal of Medicine.

Nenhum dos voluntários observaram efeitos colaterais graves, mas mais da metade relataram reações leves ou moderadas como fadiga, dor de cabeça, dores musculares ou dor no local da aplicação da injeção. Isso ocorreu mais após a segunda dose e nas pessoas com as maiores dosagens.

Especialistas dizem que a vacina é necessária para encerrar a pandemia do novo coronavírus, que atingiu milhões e deixou cerca de 575 mil mortos em todo o mundo. A Moderna foi a primeira a começar a testa a vacina em humanos no dia 16 de março, 66 dias depois da divulgação do sequenciamento genético do vírus.

Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, cujos pesquisadores desenvolveram a vacina da Moderna, classificou os resultados como “boas notícias”, destacando que o estudo não encontrou efeitos adversos sérios e a vacina produziu níveis “razoavelmente altos” de anticorpos capazes de neutralizar ou matar o vírus.