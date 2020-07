Polícia Civil de Adamantina atua em operação com a prisão de autor de homicídio

No alvorecer desta quarta-feira feira (15), a Polícia Civil de Assis, com apoio de policiais civis da região de Adamantina, Dracena e Presidente Prudente, coordenada pelo Delegado de Polícia Dr. Marcelo Armstrong Nunes, deflagrou a operação policial denominada “Revenge”, fazendo referência à motivação do crime de homicídio.

A operação contou com 32 policiais civis e 8 viaturas com a finalidade de cumprir três mandados de prisão temporária por crime de homicídio qualificado e quatro mandados de busca e apreensão, na zona urbana e rural do município de Assis.

Foram quase seis meses de investigações e após o levantamento de provas materiais e testemunhais, os policiais identificaram os três executores do crime que ceifou a vida da vítima. V.V.A.T., de 34 anos, brutalmente assassinada no dia 17 de janeiro de 2020.

Na ocasião os autores surpreenderam a vítima saindo de sua casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo, sem atingi-la. A vítima ainda tentou fugir para o interior da casa de um vizinho, mas foi alcançada e executada com 26 golpes de faca. Foi apurado que a motivação do crime seria uma rixa antiga entre a vítima e um dos autores, inclusive, no passado, um já atentou contra a vida do outro mais de uma vez. A forma violenta como a vítima foi assassinada, deixou claro que se tratava não apenas de um acerto de contas, mas de uma vingança nutrida de muito ódio.

Os investigados A. C. S., de 25 anos, assim como os irmãos E. A. Q., de 32 anos e E. Q., de 30 anos, são indivíduos de extrema periculosidade e ostentam péssimos antecedentes criminais, todos com passagens pelos crimes de roubo. E. A. Q., além de roubo, têm registros policiais pelos crimes de furto, tráfico de drogas, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Por sua vez, E. Q., também possui registros pelos crimes de formação de quadrilha e furto.

O investigado A.C.S. foi preso em sua residência no bairro Colinas. Os irmãos E. A. Q. e E. Q. não foram localizados e já são considerados foragidos da Justiça.

Durante os trabalhos de buscas foram apreendidos aparelhos de celulares e documentos. As diligências prosseguem para localizá-los e prendê-los.