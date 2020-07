Doria diz que Ano Novo e Carnaval não poderão ser comemorados sem vacina

Em entrevista coletiva realizada hoje no Palácio dos Bandeirantes, Doria (PSDB) se solidarizou com as famílias que perderam “seus entes queridos” e afirmou que comemorações de ano novo e carnaval não serão possíveis sem que antes seja distribuida uma vacina contra a Covid-19.

“O Brasil está prestes a alcançar 2 milhões de infectados. É a maior tragédia desse país em qualquer tempo. Não há nada a celebrar, a comemorar. Não temos de celebrar Ano Novo e Carnaval diante de uma pandemia”, disse o governador.

Doria reafirmou a necessidade de manter as medidas de proteção ao contágio, pois a pandemia não acabou e a quarentena segue vigente em São Paulo.

“Os lugares que descuidaram, aceitaram e mantiveram a realização de aglomerações, pessoas sem máscaras, e que não respeitaram o distanciamento social, sofreram os impactos do coronavírus. Não relaxem. Nós ainda estamos em pandemia”, frisou.