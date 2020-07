Detran e Poupatempo entregarão documentos pelo correio gratuitamente

Doria (PSDB) informou hoje que o Detran e o Poupatempo passarão a entregar documentos como CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e RG pelo correio de forma gratuita . A medida entra em vigor a partir de segunda-feira (20).

“O governo do Estado, através do Poupatempo e do Detran, passa a entregar os documentos pelos Correios gratuitamente aos cidadãos de SP, a partir da próxima segunda-feira, documentos como RG ou CNH”, informou o governo. Neste primeiro momento, serão entregues 195 mil documentos que já estão prontos”, disse o governador.

Desde 1º de julho, o Detran passou a entregar também CRV (Certificado de Registro de Veículos) e documentos de transferência do automóvel por meio do sistema drive-thru — quando o motorista adquire o documento sem sair do carro. As medidas visam contribuir com as estratégias de minimização da proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no estado.

“O agendamento pode ser feito remotamente 24 horas por dia. Cada vez mais, Detran e Poupatempo serão digitais para atender corretamente a população do Estado de São Paulo de forma precisa e eficiente”, disse Doria.