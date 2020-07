Com mais de 8 mil mortes, Brasil registra semana mais letal da pandemia

Na última semana, o Brasil registrou mais um marco inédito. De 8 a 14 de julho, o país registrou 8.654 óbitos causados pela Covid-19. Com isso, a semana se torna a mais letal desde o início da pandemia do novo coronavírus. No mundo, vírus infectou 1 milhão de pessoas em 5 dias .

Na segunda-feira da última semana (7), o Brasil tinha 65.487 óbitos causados pela doença. Hoje, esse número foi para 74.133. O aumento registrado de uma semana para outra foi de 13,2%.

Nesta terça (14), o país registrou 1.300 óbitos em 24 horas e alcançou a marca de 1,9 milhão de casos da doença.

Aos domingos e segundas, os números de casos e mortes tendem a ser menor por conta da contabilização de casos do fim de semana. Ontem (13), foram 733 mortes , o maior número de óbitos registrados em uma segunda-feira.

Especialistas esperam que o país alcance os 90 mil mortos pela Covid-19 na última semana de julho . Dessa maneira, se ritmo de crescimento das mortes se mantiver, o Brasil pode chegar a marca de 100 mil óbitos na primeira semana de agosto.