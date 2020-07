Adamantina se prepara para disputa do Campeonato Estadual de Futebol

Adamantina se prepara para o Campeonato Estadual de Futebol, categorias Fraldinha (Sub-11), Dentinho (Sub-13) e Dentão (Sub 15).

A competição é promovida pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo (SELJ) e reúne as melhores equipes do Estado.

O evento tem por finalidade promover o intercâmbio social e esportivo, além de desenvolver a pratica da modalidade, estimulando o aproveitamento escolar dos estudantes de ambos os sexos dos ensinos fundamental e médio e tem como tema “Bom de Escola, Bom de Bola”.

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina e a Instituição Capaz desenvolve o Projeto “Eu Sou Capaz” que irá cadastras os atletas no site da Secretaria Estadual para a disputa das competições, todos os alunos do projeto receberão os treinamentos online com treinamentos físicos, com orientação eficiente e segura dos profissionais do projeto.

A comissão técnica está se organizando, e em breve comunicará os dias e horários.

Com a liberação dos órgãos de saúde do Estado a competição tem a data para começar em setembro ou outubro ainda neste ano.