Prefeito é acusado de agredir rapaz que reclamou de ‘muito barulho’

Um morador de São Vicente, no litoral de São Paulo, está acusando o prefeito do município, Pedro Gouvêa (MDB), de 49 anos, de agressão. O caso foi registrado na Delegacia Sede da cidade e é investigado pela Polícia Civil. Segundo informado no boletim de ocorrência, o chefe do executivo municipal afirmou que a agressão ocorreu após o comerciante, de 46 anos, que estaria embriagado, reclamar de barulho e torcer o braço da primeira-dama, quando ela tentava filmar o ocorrido.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre vizinhos em um prédio localizado no bairro Boa Vista. As informações foram confirmadas pela polícia na manhã desta terça-feira (14).

Segundo informado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), de acordo com o apurado pelos PMs que atenderam a ocorrência, o comerciante, visivelmente alterado, teria ido até a casa do prefeito reclamando de barulho da noite anterior e em outras ocasiões. A esposa do prefeito, uma pedagoga de 35 anos, teria começado a filmar, o que teria irritado o comerciante. Por conta disso, ele teria segurado e torcido o braço dela, causando a reação do prefeito.

No registro da ocorrência, a esposa do prefeito acrescentou que apesar da agressão que sofreu, continuou filmando o ocorrido por mais alguns minutos e depois acionou a PM. De acordo com ela, o porteiro, com ajuda de mais uma pessoa, tirou o vizinho do local, que estaria ameaçando o casal.

Já o advogado Marcelo Gimenes, que representa o comerciante, afirma que o homem mora no apartamento que fica no andar abaixo da cobertura do prefeito, e que várias vezes já fez reclamações de barulho por parte do casal. “No último domingo (12), por volta das 19h, por conta exatamente do barulho, ele tocou a campainha e foi atendido pelo prefeito e pela esposa dele. Ao reclamar, a esposa do Pedro Gouvêa passou a gravar e meu cliente colocou a mão na frente do celular, falando que ela não podia gravar sem a autorização dele”, explica.

Segundo o advogado, após o comerciante colocar a mão na frente do aparelho telefônico, de repente passou a ser agredido com socos e chutes, o que fez com que ele caísse ao chão no corredor do prédio e quebrasse os dentes. “No chão ele ainda foi agredido. Meu cliente não chegou a entrar no apartamento do prefeito em nenhum momento. Os dois [prefeito e primeira-dama] não têm nenhum hematoma, apenas o meu cliente que tem. O porteiro o viu caído no chão e ele foi encaminhado ao hospital. Ele não estava embriagado e não torceu o braço da esposa do prefeito”, diz Gimenes.

De acordo com a defesa do vizinho de Pedro Gouvêa, será feita a representação criminal e o comerciante entrará com uma ação por danos morais. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Sede de São Vicente. Segundo a SSP, as partes envolvidas foram encaminhadas para exame de corpo de delito e foram informadas quanto ao prazo de seis meses para representação.

Prefeito

Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Imprensa e Comunicação (Seicom), informou que não dispõe de informações sobre este caso, porque trata-se de uma situação particular. Porém, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito se posicionou sobre o ocorrido e negou todas as acusações.

“Eu estava em casa com a minha esposa e estávamos brincando porque estamos de dieta, sem comer doce, e tinha um bolo de chocolate em casa. Então ela ligou para o meu sobrinho, que mora no mesmo prédio, e pediu que ele buscasse o bolo. Ele veio, pegou o bolo e foi embora. Três minutos depois tocou a campainha de novo e como não tenho olho mágico, abri a porta”, disse Gouvêa.